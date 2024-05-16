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17:09, 16 мая 2024Силовые структуры

После теракта в «Крокусе» возбудили новое дело

Baza: СК после теракта возбудил новое дело из-за ненадлежащей охраны «Крокуса»
Начало событий в новости Стали известны новые подробности расследования дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следственный комитета (СК) России возбудил новое уголовное дело после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Baza.

По данным издания, расследование ведется по статье 238 УК РФ об оказании ненадлежащих услуг по охране здания.

В причастности к нападению на концертный зал в Красногорске подозреваются еще пятеро граждан Таджикистана, являющихся сторонниками запрещенной в России террористической организации «Вилаят хорасан». Им вменяется покушение на теракт, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Ранее 16 мая Басманный суд Москвы продлил до 22 августа меру пресечения в виде заключения под стражу четверым исполнителям теракта и четверым их пособникам.

Нападение на «Крокус» было совершено вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.

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      Любовь Ширижик
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