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16:36, 16 мая 2024Силовые структуры

Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

Baza: по делу о теракте в Крокусе проходят еще пять граждан Таджикистана
Начало событий в новости Четвертого участника теракта в «Крокусе» оставили под арестом

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

По уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят еще пятеро граждан Таджикистана, являющихся сторонниками запрещенной в России террористической организации «Вилаят хорасан». Об этом сообщает Baza.

По данным издания, новым фигурантам дела вменяется покушение на теракт, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Также следователи возбудили второе уголовное дело в связи с нападением на концертный зал в Красногорске. Начато расследование по статье 238 УК РФ об оказании ненадлежащих услуг по охране здания.

Ранее 16 мая Басманный суд Москвы продлил до 22 августа меру пресечения в виде заключения под стражу четверым исполнителям теракта. Всего суд должен рассмотреть ходатайства по восьми фигурантам дела.

Четверо вооруженных мужчин напали на «Крокус» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.

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      Любовь Ширижик
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