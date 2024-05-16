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20:07, 16 мая 2024Россия

Появились кадры с упавшим на автодорогу в столице российского региона дроном ВСУ

Гладков показал фото обломков украинского беспилотника на автодороге в Белгороде

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), упавшим на автодорогу в Белгороде. Фотографии глава российского региона опубликовал в Telegram.

На снимках видно разбросанные по проезжей части обломки украинского дрона самолетного типа, рядом с которыми стоят сотрудники экстренных служб и представитель силовых структур. Судя по кадрам, беспилотник разбился, но не взорвался.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Гладков также сообщил, что еще один дрон ВСУ сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе села Пушкарное Белгородского района. В результате в Белгороде оказался поврежден автомобиль, а также выбиты окна одной квартиры. Жители региональной столицы и ее пригорода не пострадали.

Ранее украинский беспилотник также сбили в белгородском селе Таврово. По словам Губернатора, при падении обломков летательного аппарата загорелась кровля частного дома.

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Помимо этого, 16 мая Украина неоднократно пыталась атаковать Белгородскую область при помощи снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха». Два боеприпаса российские средства ПВО перехватили в ночь на четверг, еще два сбили около 14:00 по московскому времени и один — около 15:40.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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