Появились кадры с упавшим на автодорогу в столице российского региона дроном ВСУ

Гладков показал фото обломков украинского беспилотника на автодороге в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), упавшим на автодорогу в Белгороде. Фотографии глава российского региона опубликовал в Telegram.

На снимках видно разбросанные по проезжей части обломки украинского дрона самолетного типа, рядом с которыми стоят сотрудники экстренных служб и представитель силовых структур. Судя по кадрам, беспилотник разбился, но не взорвался.

Гладков также сообщил, что еще один дрон ВСУ сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе села Пушкарное Белгородского района. В результате в Белгороде оказался поврежден автомобиль, а также выбиты окна одной квартиры. Жители региональной столицы и ее пригорода не пострадали.

Ранее украинский беспилотник также сбили в белгородском селе Таврово. По словам Губернатора, при падении обломков летательного аппарата загорелась кровля частного дома.

Помимо этого, 16 мая Украина неоднократно пыталась атаковать Белгородскую область при помощи снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха». Два боеприпаса российские средства ПВО перехватили в ночь на четверг, еще два сбили около 14:00 по московскому времени и один — около 15:40.