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13:14, 16 мая 2024Культура

Пресняков впервые высказался о сыне после его отъезда в США

Пресняков заявил, что у переехавшего жить в США сына все нормально
Владимир Пресняков

Владимир Пресняков . Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский певец Владимир Пресняков впервые высказался о сыне от Кристины Орбакайте Никите, который переехал жить в США. Его слова приводит издание «7Дней».

Исполнитель поведал, что у внука Аллы Пугачевой в Америке «вроде все нормально». Пресняков-старший добавил, что поддерживает связь с сыном.

«Конечно, я общаюсь, это же мой сын. Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось», — признался музыкант.

В октябре 2022 года внук Пугачевой улетел в США из России. Сообщалось, что в связи с переездом артист сорвал несколько предстоящих спектаклей со своим участием. Позднее Пресняков взял псевдоним Nick Pres и начал работать в сфере клипмейкинга.

Ранее музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко оценил вероятность успеха внука певицы Аллы Пугачевой в Америке.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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