Пресняков впервые высказался о сыне после его отъезда в США

Пресняков заявил, что у переехавшего жить в США сына все нормально

Российский певец Владимир Пресняков впервые высказался о сыне от Кристины Орбакайте Никите, который переехал жить в США. Его слова приводит издание «7Дней».

Исполнитель поведал, что у внука Аллы Пугачевой в Америке «вроде все нормально». Пресняков-старший добавил, что поддерживает связь с сыном.

«Конечно, я общаюсь, это же мой сын. Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось», — признался музыкант.

В октябре 2022 года внук Пугачевой улетел в США из России. Сообщалось, что в связи с переездом артист сорвал несколько предстоящих спектаклей со своим участием. Позднее Пресняков взял псевдоним Nick Pres и начал работать в сфере клипмейкинга.

Ранее музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко оценил вероятность успеха внука певицы Аллы Пугачевой в Америке.