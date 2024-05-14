Продюсер оценил вероятность успеха внука Пугачевой в США

Продюсер Рудченко: внук Пугачевой Пресняков не сможет стать популярным в США

Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко оценил вероятность успеха внука певицы Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова в США. Об этом он сообщил в разговоре с Teleprogramma.pro.

Медиаменеджер выразил мнение, что сын певицы Кристины Орбакайте не сможет состояться как артист на Западе. Рудченко напомнил, что в России его звездной родительнице были доступны всевозможные ресурсы, однако это не помогло Преснякову-младшему возыметь успех на родине.

«А Америка — это вообще другая страна, другой менталитет. По сути, наши артисты там не нужны. Он работает с англоязычным репертуаром, но тот контент, который производит Никита Пресняков, в США делает огромное количество ребят. Стиль поп-рок, рок-панк и другие, в которых он играет, — это не ново», — подчеркнул продюсер.

Собеседник издания отметил, что не замечал в музыканте незаурядного таланта, а также выразил уверенность в том, что со своим материалом он не сможет обрести широкую популярность в Америке.

Ранее внук Пугачевой пожаловался на цены в Нью-Йорке.