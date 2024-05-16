Таинственный туман просочился в салон самолета и озадачил пассажиров

Таинственный туман просочился через вентиляционные отверстия в салон самолета и озадачил пассажиров. Соответствующее видео опубликовала одна из путешественниц на своей странице в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Автор ролика Саванна Говарти показала подписчикам влажное лицо и волосы и пожаловалась, что пассажиры рейса замерзли и промокли. Ей также пришлось снять рубашку и положить ее сушиться на подлокотник. Какой авиакомпанией летела Говарти, не уточняется.

Пользователи сети в комментариях к видео отметили, что подобное явление весьма распространено в салонах воздушных судов. «Это всего лишь конденсат из-за жары на улице и холодного воздуха в самолете. Это совершенно нормально, особенно летом», — написал один из юзеров.

Однако большинство комментаторов разделили возмущение Говарти и заявили, что на ее месте потребовали бы компенсацию.

В апреле неизвестная жидкость вытекла из туалета самолета авиакомпании Spirit Airlines во время полета и вызвала недоумение у пассажиров. Очевидцы сняли инцидент на видео.

