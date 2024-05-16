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00:16, 16 мая 2024Мир

Трамп обвинил Блинкена в слабой работе

Трамп упрекнул госсекретаря Блинкена в слабой работе и концерте в Киеве
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Curtis Means / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь страны Энтони Блинкен «работает слабо». Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, расшифровка беседы опубликована на сайте журналиста.

Трамп обвинил Блинкена в слабой работе и напомнил, что во время визита в Киев американский госсекретарь вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебы попробовал местную пиццу, а также выступил с группой в баре и сыграл на гитаре.

Это не то, что вы хотите видеть. Это не то, что мы хотим. Это не кастинг на центральное телевидение. Кроме того, он работает «очень слабо. Мир разрывается на части», — отметил экс-глава государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила выступление Блинкена в баре с визитом Сатаны в Киев.

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      Марина Совина
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