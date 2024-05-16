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10:04, 16 мая 2024Путешествия

Три человека стали жертвами крушения самолета в США

AP: три человека стали жертвами крушения одномоторного самолета в Теннесси

Фото: Ryan Fletcher / Shutterstock / Fotodom

Три человека стали жертвами крушения одномоторного самолета в штате Теннесси, США. Об этом сообщает агентство AP News со ссылкой на местные власти.

По словам заместителя главы округа Уильямсон Марка Элрода, Beechcraft V35 вылетел из Батон-Руж, штат Луизиана, и направлялся в Луисвилл, штат Кентукки, но упал в Теннесси недалеко от деревни Лейперс-Форк. Он добавил, что воздушное судно могло развалиться на куски еще в воздухе.

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О повреждении каких-либо построек в результате авиакатастрофы не сообщается. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США и Национальный совет по безопасности на транспорте занялись расследованием инцидента.

В конце марта во Флориде легкомоторный самолет Mooney упал сразу после взлета из-за открывшейся двери. На борту было два человека, выжить им не удалось.

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      Алина Черненко
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