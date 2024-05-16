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16:54, 16 мая 2024Спорт

В Нидерландах судья удалил трех игроков команды и отметил победу с соперниками

Судью в Нидерландах отстранили пожизненно за празднование победы с командой

В Нидерландах судью отстранили пожизненно за то, что он удалил трех игроков команды в одном матче, а затем отпраздновал победу с соперниками. Об этом пишет Voetbal International.

Во встрече четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов между клубами «Сент-Джодж» и «Де Валкен» судья Ян Смит помимо трех удалений добавил 15 минут ко второму тайму. За это время голкипер «Сент-Джоджа», прибежавший в чужую штрафную площадь, сравнял счет. Одного очка, которое было получено благодаря этому голу, «Сент-Джоджу» хватило для победы в турнире.

«Я просто спел песню на сцене и поднял трофей над головой один раз. Это единственное, что могу сказать. Мне слишком грустно, чтобы передать это словами», — заявил арбитр.

Ранее итальянского футбольного судью отстранили за отказ пожать руку женщине-арбитру. Инцидент произошел на матче серии А между клубами «Лечче» и «Сассуоло».

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      Илья Костин
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