Врач перечислил совершаемые во время магнитных бурь ошибки

Терапевт Андрей Кондрахин посоветовал отказаться от кофе во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь необходимо отказаться от употребления любых стимуляторов и курения табака, считает терапевт Андрей Кондрахин. Ошибки, совершаемые во время возмущения геомагнитного поля Земли, врач перечислил изданию NEWS.ru

Кондрахин назвал одной из самых распространенных ошибок, совершаемых во время магнитных бурь, употребление кофе, чая, крепких алкогольных напитков и других стимулирующих психику продуктов. Они, как и курение табака, усиливают стресс, которому и так подвергается организм в этот период. Вместо этого во время магнитных бурь врач посоветовал вести максимально здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риски интоксикации.

«Не нужно активно пить кофе, чай, чтобы проснуться, потому что мы стимулируем себя, что приводит к дополнительному стрессу организма», — подытожил физиолог.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала способы пережить магнитные бури. В частности она рекомендовала скорректировать меню, отказавшись от жирной пищи.