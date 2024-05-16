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20:24, 16 мая 2024Забота о себе

Врач перечислил совершаемые во время магнитных бурь ошибки

Терапевт Андрей Кондрахин посоветовал отказаться от кофе во время магнитных бурь
СюжетМагнитные бури:

Фото: Emre / Unsplash

Во время магнитных бурь необходимо отказаться от употребления любых стимуляторов и курения табака, считает терапевт Андрей Кондрахин. Ошибки, совершаемые во время возмущения геомагнитного поля Земли, врач перечислил изданию NEWS.ru

Кондрахин назвал одной из самых распространенных ошибок, совершаемых во время магнитных бурь, употребление кофе, чая, крепких алкогольных напитков и других стимулирующих психику продуктов. Они, как и курение табака, усиливают стресс, которому и так подвергается организм в этот период. Вместо этого во время магнитных бурь врач посоветовал вести максимально здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риски интоксикации.

«Не нужно активно пить кофе, чай, чтобы проснуться, потому что мы стимулируем себя, что приводит к дополнительному стрессу организма», — подытожил физиолог.

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      Вера Владзиевская
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