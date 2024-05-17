Беглов прокомментировал взрыв возле военной академии в Петербурге

Губернатор Беглов: происшествие в Академии имени Буденного не является терактом

Происшествие в Академии имени Буденного не носит террористического характера и находится в зоне ответственности Министерства обороны России. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь», — подчеркнул глава города.

Беглов призвал СМИ и жителей Санкт-Петербурга доверять только официальной информации и не распространять непроверенную информацию.

Взрыв в военной академии прогремел около 20:00 в пятницу, 17 мая. В пресс-службе Ленинградского военного округа заявили, что причиной взрыва стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной Войны.