Взрыв в Петербурге произошел из-за боеприпаса времен Великой Отечественной войны
МО: в Военной академии Петербурга произвольно сдетонировал боеприпас времен ВОВ
Взрыв на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного произошел из-за боеприпаса времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа.
Согласно докладу с места происшествия, при очистке подвала академии и выгрузке мусора в контейнер произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен ВОВ. В результате происшествия пострадали семь военнослужащих.
На месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.
Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на Петербург пострадали пять человек. Двоих госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.