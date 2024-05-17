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21:38, 17 мая 2024Россия

Взрыв в Петербурге произошел из-за боеприпаса времен Великой Отечественной войны

МО: в Военной академии Петербурга произвольно сдетонировал боеприпас времен ВОВ

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Взрыв на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного произошел из-за боеприпаса времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа.

Согласно докладу с места происшествия, при очистке подвала академии и выгрузке мусора в контейнер произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен ВОВ. В результате происшествия пострадали семь военнослужащих.

На месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.

Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на Петербург пострадали пять человек. Двоих госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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