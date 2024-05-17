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18:59, 17 мая 2024Спорт

«Ливерпуль» определился с тренером на замену Клоппу

Главным тренером «Ливерпуля» вместо Юргена Клоппа станет голландец Арне Слот
Арне Слот

Арне Слот. Фото: Carlo Bruil Fotografie / Wikipedia

«Ливерпуль» определился с тренером на замену Юргену Клоппу, им станет голландец Арне Слот. Об этом сообщает ESPN.

«Я могу подтвердить, что стану тренером "Ливерпуля" в новом сезоне. Я немного опоздал на пресс-конференцию, потому что хотел лично попрощаться с некоторыми людьми в своей предыдущей команде», — заявил Слот.

С 2021 года Слот работал в голландском «Фейеноорде». С этим клубом он стал чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны, а также дошел до финала Лиги конференций. 45-летний специалист в прошлом году отклонил предложения о работе в «Лидс Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». «Ливерпуль» договорился с «Фейеноордом» о компенсации за переход тренера в размере 11,8 миллиона долларов.

В конце января Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» после завершения нынешнего сезона. «Дело в том, что у меня кончаются силы. Я давно знал, что мне придется объявить об этом в какой-то момент», — сказал немецкий тренер.

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      Илья Костин
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