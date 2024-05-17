Появилось видео с места взрыва возле военной академии в Петербурге

«Известия» опубликовали видео с места взрыва возле военной академии в Петербурге

Появилось видео с места взрыва возле Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Запись опубликовало издание «Известия» в Telegram-канале.

На кадрах видны люди, бегущие по территории академии.

О происшествии стало известно вечером 17 мая. В пресс-службе Ленинградского военного округа заявили, что причиной взрыва стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной Войны.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Санкт-Петербург и пяти пострадавших.