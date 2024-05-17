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12:31, 17 мая 2024Россия

Украина атаковала сразу несколько населенных пунктов России

Гладков сообщил об атаке ВСУ на белгородские села Грузское и Веселая Лопань

Фото: Andreea Alexandru / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, утром украинские дроны сбросили четыре взрывных устройства в селе Грузское Борисовского района, три из которых сдетонировали. В результате повреждены два транспортных средства. Кроме того, в селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел на территорию частного жилого дома и взорвался, повредив хозяйственную постройку и забор. Пострадавших нет.

Гладков подчеркнул, что за последнее время количество атак беспилотников ВСУ участились в разы и призвал жителей ознакомиться с опубликованной им памяткой, в которой описаны признаки атаки дрона и действия, которые необходимо предпринять в случае угрозы.

Ранее губернатор сообщил, что украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в селе Бессоновка. В результате загорелся один из резервуаров. Помимо этого, дрон-камикадзе ВСУ ударил по машине с людьми в поселке Октябрьский. В автомобиле находились супруги с ребенком, женщину и мальчика спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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