В ОНК ответили на слова чеченского омбудсмена об отъезде Заурбековой из России

Член ОНК Ионов поддержал слова чеченского омбудсмена об отъезде Заурбековой

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов согласился с мнением уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева об искусственно созданном ажиотаже и спекуляциях на истории сбежавшей от родственников чеченки Лии Заурбековой. Своим мнением правозащитник поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По поводу спекуляций я с чеченским коллегой согласен. Очень много спекуляций Александр Ионов член СПЧ

«Действительно, если мы посмотрим общую динамику по освещению этого вопроса в СМИ, то больше всех изначально возбудились на эту историю представители иноагентского "Кавказского узла" (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и другие иноагентские организации», — рассказал Ионов.

По словам члена ОНК, вопрос в таких конфликтных ситуациях лежит в двух плоскостях: защита законных интересов и прав совершеннолетнего гражданина, а также право на частную жизнь, в том числе семьи.

«Когда мы начинаем лезть в семейные конфликты, здесь уже начинается явный перебор и перегиб, граничащий с нормой прав. Потому это вызывает очень большой резонанс, в том числе и в республике. При этом мы обязаны реагировать на все вызовы, просто есть организации, которые хотят поймать хайп на волне любой проблемы, а есть готовые помогать и помогать в рамках закона», — добавил он.

Не всегда, к сожалению, люди, которые попадают в такие ситуации, как госпожа Заурбекова, обращаются в ОНК или в СПЧ, или к уполномоченным. Поэтому начинается, к сожалению, обсуждение в СМИ и блогах. А блогеры это все разгоняют Александр Ионов член СПЧ

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал помогающих чеченке Лии Заурбековой, сбежавшей от родственников и покинувшей Россию, похитителями и мошенниками. По его мнению, ажиотаж вокруг побега 19-летней девушки нагнетается искусственно.

17 мая Лия Заурбекова записала видео и попросила ее не искать. Девушка заявила, что с ней все хорошо и на данный момент она в безопасности.

Днем ранее девушка обратилась к стражам порядка за защитой от родственников, которые хотели вернуть ее в Чечню. Однако за пределами отделения полиции девушку уже ждали родственники.

