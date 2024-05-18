В ОНК ответили на слова чеченского омбудсмена об отъезде Заурбековой из России
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов согласился с мнением уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева об искусственно созданном ажиотаже и спекуляциях на истории сбежавшей от родственников чеченки Лии Заурбековой. Своим мнением правозащитник поделился в разговоре с «Лентой.ру».
По поводу спекуляций я с чеченским коллегой согласен. Очень много спекуляций
«Действительно, если мы посмотрим общую динамику по освещению этого вопроса в СМИ, то больше всех изначально возбудились на эту историю представители иноагентского "Кавказского узла" (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и другие иноагентские организации», — рассказал Ионов.
По словам члена ОНК, вопрос в таких конфликтных ситуациях лежит в двух плоскостях: защита законных интересов и прав совершеннолетнего гражданина, а также право на частную жизнь, в том числе семьи.
«Когда мы начинаем лезть в семейные конфликты, здесь уже начинается явный перебор и перегиб, граничащий с нормой прав. Потому это вызывает очень большой резонанс, в том числе и в республике. При этом мы обязаны реагировать на все вызовы, просто есть организации, которые хотят поймать хайп на волне любой проблемы, а есть готовые помогать и помогать в рамках закона», — добавил он.
Не всегда, к сожалению, люди, которые попадают в такие ситуации, как госпожа Заурбекова, обращаются в ОНК или в СПЧ, или к уполномоченным. Поэтому начинается, к сожалению, обсуждение в СМИ и блогах. А блогеры это все разгоняют
Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал помогающих чеченке Лии Заурбековой, сбежавшей от родственников и покинувшей Россию, похитителями и мошенниками. По его мнению, ажиотаж вокруг побега 19-летней девушки нагнетается искусственно.
17 мая Лия Заурбекова записала видео и попросила ее не искать. Девушка заявила, что с ней все хорошо и на данный момент она в безопасности.
Днем ранее девушка обратилась к стражам порядка за защитой от родственников, которые хотели вернуть ее в Чечню. Однако за пределами отделения полиции девушку уже ждали родственники.