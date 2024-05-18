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15:48, 18 мая 2024Мир

Лавров объяснил использование Западом мифа о российской угрозе

Лавров: Запад использует миф о российской угрозе для гонки вооружений

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Запад использует миф о якобы «российской угрозе» лишь для наращивания гонки вооружений, попутно с этим формирует контуры нового военного альянса в Европе и с ядерной составляющей. Такую мысль высказал глава МИД России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сообщает ТАСС.

«[Западными странами] взята линия на восстановление численности и боеготовности армий европейских государств, перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени и начата работа, пока что мыслительная, над контурами формирования европейского военного альянса с ядерной составляющей», — предупредил министр в ходе Ассамблеи.

Ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соглашения о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Западом, о которых шла речь в 2021 году, более не актуальны. По его словам, происходящие сейчас события «на западном азимуте» являются задачей военных и представителей силовых структур, а не дипломатов.

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      Виктория Кондратьева
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