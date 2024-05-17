Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 17 мая 2024Мир

МИД назвал неактуальными гарантии безопасности России с Западом от 2021 года

Рябков: гарантии безопасности, о которых шла речь в 2021 году, не актуальны

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Гарантии безопасности России с Западом, о которых шла речь в 2021 году, сейчас не актуальны. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Думаю, что работа над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас не актуальна. Наша шкала приоритетов, в том числе в сфере обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий, полностью изменилась», — сказал дипломат.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, происходящие сейчас события «на западном азимуте» являются задачей военных и представителей силовых структур, а не дипломатов.

Рябков также заявил, что российская сторона не доверяет НАТО и отрицательно относится к нему. Он назвал Североатлантический альянс недоговороспособным контрагентом, подчеркнув, что геополитические построения в том или ином виде с НАТО вообще невозможны.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили одну из самых массированных атак дронами по территории России. За ночь было сбито 102 беспилотника

      51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без косметики

      Российским журналистам запретили использовать символику страны на Играх-2024

      Людям с ожирением рассказали о грамотных тренировках для похудения

      «Ростех» оценил западную трофейную технику

      МИД заявил о предупреждении Москвы о визите Блинкена в Киев со стороны США

      МИД назвал неактуальными гарантии безопасности России с Западом от 2021 года

      Стало известно об оставлении ВСУ позиций под Авдеевкой

      Передачи Панарина помогли «Рейнджерс» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

      В России перенесли срок выбытия иностранных самолетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше