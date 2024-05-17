МИД назвал неактуальными гарантии безопасности России с Западом от 2021 года

Рябков: гарантии безопасности, о которых шла речь в 2021 году, не актуальны

Гарантии безопасности России с Западом, о которых шла речь в 2021 году, сейчас не актуальны. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Думаю, что работа над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас не актуальна. Наша шкала приоритетов, в том числе в сфере обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий, полностью изменилась», — сказал дипломат.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, происходящие сейчас события «на западном азимуте» являются задачей военных и представителей силовых структур, а не дипломатов.

Рябков также заявил, что российская сторона не доверяет НАТО и отрицательно относится к нему. Он назвал Североатлантический альянс недоговороспособным контрагентом, подчеркнув, что геополитические построения в том или ином виде с НАТО вообще невозможны.