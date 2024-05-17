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08:12, 17 мая 2024Мир

В МИД заявили о недоверии России к НАТО

Рябков заявил, что РФ не доверяет НАТО и испытывает «эмоциональное отторжение»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков заявил, что РФ не доверяет НАТО и отрицательно относится к альянсу. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Геополитические построения в том или ином виде с НАТО вообще невозможны. НАТО — это не договороспособный контрагент», — подчеркнул дипломат, назвав блок «группировкой», в отношении которой Москва испытывает политическое и эмоциональное отторжение.

Ранее Рябков заявил, что Москва призывает США отреагировать на выдвинутые Россией предложения по обмену заключенными. Он заявил, что сейчас Вашингтон осведомлен о предлагаемых вариантах, но затягивает паузу.

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      Маргарита Пименова
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