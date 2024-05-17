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03:45, 17 мая 2024Мир

В МИД рассказали о предложениях России к США по обмену заключенными

Рябков: США затягивают паузу в вопросе обмена заключенными с Россией

Фото: МИД России / Global Look Press

Москва призывает США отреагировать на выдвинутые Россией предложения по обмену заключенными. Об этом в интервью
ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков

По его словам, сейчас Вашингтон осведомлен о предлагаемых вариантах, но затягивает паузу в этом вопросе. «Наши предложения до сих пор американской стороной не воспринимаются», — посетовал дипломат, отметив при этом, что МИД не является непосредственным участником обменов. Рябков пояснил, что США предпочитают устраивать вместо конкретной работы «эпизодические публичные шоу» вокруг резонансных случаев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон продолжает искать возможности для обмена заключенными с Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что вопросы обмена заключенными между Россией и США не терпят лишней огласки.

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      Марина Совина
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