Политолог указал на одну деталь на фото Путина и Си Цзиньпина

Перла указал на уважение Китая к русским традициям во время визита Путина

Китай продемонстрировал огромное уважение к русским традициям — это отражено в одном фото. На деталь во время визита в КНР президента России Владимира Путина указал политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла.

Он отметил, что поездка Путина в Харбин после Пекина важна, «потому что важно показать уважение к русской традиции». «Потому что Китай исходит из предположения, что для русских — в лице Путина и его соратников — традиция, история так же важны, как для самих ханьцев (а с их точки зрения традиции - это и есть культура)», — заявил политолог.

«Харбин давно уже не "русский город". Но Харбин, как сказал Путин, "сохраняет русский след". Это именно те слова, которые делают русского лидера близким и понятным китайским товарищам. Этот "след" — с их точки зрения — и есть одна из величайших ценностей», — продолжил Перла.

Он также обратил внимание на плетеные кресла и столик, за которым расположились Путин и Си Цзиньпин, по его мнению, это явная отсылка к середине XX века. «За таким столом в таких креслах могли бы беседовать Сталин и Мао», — пояснил политолог.

Также Перла заметил, что чайный набор и табуретки для переводчиков «очень китайские — просто кричат о национально-культурной принадлежности».

Ранее Financial Times писала, что заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина, сделанные во время визита российского лидера в Пекин, стали пощечиной для Соединенных Штатов.