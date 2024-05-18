Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:16, 18 мая 2024Россия

Политолог указал на одну деталь на фото Путина и Си Цзиньпина

Перла указал на уважение Китая к русским традициям во время визита Путина
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Sergei Bobylev / Reuters

Китай продемонстрировал огромное уважение к русским традициям — это отражено в одном фото. На деталь во время визита в КНР президента России Владимира Путина указал политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла.

Он отметил, что поездка Путина в Харбин после Пекина важна, «потому что важно показать уважение к русской традиции». «Потому что Китай исходит из предположения, что для русских — в лице Путина и его соратников — традиция, история так же важны, как для самих ханьцев (а с их точки зрения традиции - это и есть культура)», — заявил политолог.

«Харбин давно уже не "русский город". Но Харбин, как сказал Путин, "сохраняет русский след". Это именно те слова, которые делают русского лидера близким и понятным китайским товарищам. Этот "след" — с их точки зрения — и есть одна из величайших ценностей», — продолжил Перла.

Он также обратил внимание на плетеные кресла и столик, за которым расположились Путин и Си Цзиньпин, по его мнению, это явная отсылка к середине XX века. «За таким столом в таких креслах могли бы беседовать Сталин и Мао», — пояснил политолог.

Также Перла заметил, что чайный набор и табуретки для переводчиков «очень китайские — просто кричат о национально-культурной принадлежности».

Ранее Financial Times писала, что заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина, сделанные во время визита российского лидера в Пекин, стали пощечиной для Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные признали виновным бросившего гранату в сослуживцев российского сержанта. Ему грозит пожизненный срок

      Трамп допустил начало третьей мировой войны до выборов в США

      В России высказались о сложностях с олимпийским перемирием

      Илон Маск захотел чипировать еще одного человека

      Российский генерал объяснил необходимость взятия Харькова

      Политолог указал на одну деталь на фото Путина и Си Цзиньпина

      Дерматолог назвала способы защитить кожу рук при активном солнце

      В Швеции допустили суд над участником «Евровидения» от Нидерландов

      На выезде из Львовской области Украины образовались заторы

      Участника шоу «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше