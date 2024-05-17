В заявлениях Путина и Си Цзиньпина увидели пощечину США

FT: заявления Путина и Си Цзиньпина в Китае стали пощечиной США

Заявления президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные во время визита российского лидера в Пекин, стали пощечиной для Соединенных Штатов. Оскорбительную для Вашингтона риторику в словах лидеров двух стран увидели журналисты британского издания Financial Times (FT).

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросах, связанных с украинским конфликтом», — отметили авторы материала.

В частности, их беспокойство вызвали слова Путина и Си Цзиньпина, касающиеся укрепления военных связей между странами. Помимо этого, лидеры стран сочли негативным влияние стратегии США и НАТО на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тем временем на Западе назвали беспокоящим рост сотрудничества России и Китая из-за Украины. По мнению журналистов The Washington Post, между Москвой и Пекином можно заметить не только рост торговли, но и появление у них общих ценностей, так как обе страны имеют общее видение мирового порядка.