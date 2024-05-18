Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
4:1
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Локомотив М
2:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Сочи
2:3
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Лечче
0:2
Завершен
Аталанта
Италия - Серия А|37-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
22:54, 18 мая 2024Спорт

Появились подробности о наезде автомобиля на толпу зрителей во время гонок

Машиной, наехавшей на толпу зрителей в Ленобласти, управлял гонщик Ларионов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За рулем автомобиля, наехавшего на толпу зрителей во время проведения Кубка Ленобласти по ралли, оказался профессиональный гонщик Сергей Ларионов. Об этом сообщает 47news.

По информации источника, Ларионов управлял японской машиной Subaru Impreza. Отмечается, что за последние годы гонщик принял участие в десятках соревнований.

Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей во время заезда на Кубке Ленобласти по ралли ранее 18 мая. Один человек не выжил, еще один пострадал. На место прибыла реанимация.

Гонка проходила в районе поселка Мельниково Приозерского района Ленинградской области. Она была остановлена.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Полетели над Рейхстагом, ребяточки!» Украинец запустил дрон с российским флагом в Берлине

      В московском метро распылили газ

      Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра российских военных

      В США оценили вероятность переломить ситуацию на Украине

      В Молдавии запустили кампанию против вступления в ЕС

      Госдеп отказался комментировать новые санкции против российских СМИ

      В Совфеде заявили о неспособности Женевы и Гааги создавать мирные инициативы

      Боевики в Сирии решили ударить по сирийским и российским позициям

      Над российским регионом уничтожили украинскую ракету «Точка-У»

      Журналисты вспомнили интересный факт из биографии Белоусова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше