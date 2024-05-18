Появились подробности о наезде автомобиля на толпу зрителей во время гонок

Машиной, наехавшей на толпу зрителей в Ленобласти, управлял гонщик Ларионов

За рулем автомобиля, наехавшего на толпу зрителей во время проведения Кубка Ленобласти по ралли, оказался профессиональный гонщик Сергей Ларионов. Об этом сообщает 47news.

По информации источника, Ларионов управлял японской машиной Subaru Impreza. Отмечается, что за последние годы гонщик принял участие в десятках соревнований.

Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей во время заезда на Кубке Ленобласти по ралли ранее 18 мая. Один человек не выжил, еще один пострадал. На место прибыла реанимация.

Гонка проходила в районе поселка Мельниково Приозерского района Ленинградской области. Она была остановлена.