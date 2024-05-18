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04:53, 18 мая 2024Силовые структуры

Присяжные признали виновным бросившего гранату в сослуживцев российского сержанта. Ему грозит пожизненный срок

«Ъ»: бросившего гранату в сослуживцев сержанта Лобовикова признали виновным
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Присяжные Второго Западного окружного военного суда признали виновным экс-командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения после празднования старого Нового года, бросил гранату в сослуживцев, от которой сдетонировали газовые баллоны.

В результате жертвами стали семеро мобилизованных, еще десять человек оказались ранены. Суд начал рассмотрение дела в начале мая.

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Лобовикову может грозить пожизненное заключение

Инцидент произошел в воинской части, которую вывели из зоны проведения специальной военной операции (СВО) в Белгородскую область в конце 2022 года, чтобы пополнить состав.

По версии следствия, в ночь на 14 января 2023 года сержант Лобовиков проверял караулы и, оставшись недовольным результатом, вернулся в казарму, разбудил сослуживцев и начал высказывать им претензии.

Затем он достал из кармана гранату РГД-5, выдернув из нее кольцо, предложил одному из новобранцев вставить его на место. Солдат ответил, что не знает, как это сделать. Тогда Лобовиков вышел в коридор и, пройдя несколько метров, неожиданно бросил гранату в приоткрытую дверь соседней комнаты, где спали солдаты из другого взвода.

В результате взрыва гранаты сдетонировали находившиеся в комнате баллоны с газом. От осколков и пожара погибли семь военнослужащих и около десяти получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

Лобовикову может грозить пожизненное заключение. Ему вменяют убийство двух и более лиц, покушение на убийство, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение и повреждение имущества и незаконное хранение взрывных устройств.

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Защита утверждала, что преступление было совершено непреднамеренно

Сторона обвинения просила присяжных признать сержанта виновным, подчеркивая, что преступление было совершено им в нетрезвом состоянии. Защита, не отрицая сам факт ЧП, настаивала на его непреднамеренности.

По версии защиты, Лобовиков не хранил у себя гранату, а нашел ее в коридоре, при этом кольцо в ней едва держалось. Он якобы пытался вынести боеприпас на улицу, но потерял сознание по дороге из-за сочетания в организме алкоголя и седативных препаратов, которые принимал на фоне контузии. В этот момент граната выпала у него из рук и закатилась в соседнюю комнату, где взорвалась.

Также адвокат, ссылаясь на показания сослуживцев Лобовикова, отмечал, что о нем можно говорить как об одном из опытнейших бойцов отряда, пользовавшемся уважением. Сам сержант также просил о снисхождении.

Тем не менее, присяжные единогласно признали Лобовикова виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям и не заслуживающим снисхождения. Обсуждение последствий вердикта, на котором гособвинители должны будут запросить для подсудимого наказание, состоится 21 мая.

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      Марина Совина
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