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22:10, 18 мая 2024Мир

Шольц предостерег от полномасштабной операции в Рафахе

Канцлер ФРГ Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в Рафахе
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в городе Рафах в секторе Газа. Его слова приводит агентство DPA.

Шольц призвал оказать дополнительную поддержку жителям Палестины и обеспечить достаточные поставки гуманитарной помощи.

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«Мы едины во мнении, мы в Германии, в Европе, а также американское правительство: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты. Это не может закончиться хорошо», — отметил он.

Ранее Алжир и Словения запросили заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по ситуации в Рафахе на 20 мая.

9 мая президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артиллерийских снарядов, если страна войдет в Рафах. При этом Вашингтон продолжит передачу средств противовоздушной обороны и других вооружений оборонительного характера.

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      Марина Совина
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