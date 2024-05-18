Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по Рафаху

Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе на 20 мая

Алжир и Словения запросили заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по ситуации в Рафахе на 20 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

«Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах», — рассказал собеседник агентства.

9 мая президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артиллерийских снарядов, если страна войдет в Рафах. При этом Вашингтон продолжит передачу средств противовоздушной обороны и других вооружений оборонительного характера.

Позднее министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что из-за закрытия контрольно-пропускного пункта Рафах в секторе Газа начнется гуманитарная катастрофа.