Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:40, 18 мая 2024Мир

Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по Рафаху

Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе на 20 мая

Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Алжир и Словения запросили заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по ситуации в Рафахе на 20 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

«Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах», — рассказал собеседник агентства.

9 мая президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артиллерийских снарядов, если страна войдет в Рафах. При этом Вашингтон продолжит передачу средств противовоздушной обороны и других вооружений оборонительного характера.

Позднее министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что из-за закрытия контрольно-пропускного пункта Рафах в секторе Газа начнется гуманитарная катастрофа.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные признали виновным бросившего гранату в сослуживцев российского сержанта. Ему грозит пожизненный срок

      Избитая утюгом в Москве блогерша рассказала подробности нападения

      На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

      Российские войска получат миллионы рублей за ценный трофей из зоны СВО

      Опасность атаки БПЛА отменили в российском регионе

      На Украине оценили отказ ряда стран участвовать в мирной конференции

      Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по Рафаху

      В Минобороны назвали недостатки трофейной западной техники

      Зеленский назвал первым шагом продвижение России в Харьковской области

      На Украине начнут вручать повестки круглосуточно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше