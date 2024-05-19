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17:33, 19 мая 2024Спорт

19-летний российский хоккеист перейдет в клуб НХЛ

19-летний форвард СКА Матвей Мичков перейдет в «Филадельфию Флайерс»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

19-летний форвард СКА Матвей Мичков перейдет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Об этом сообщает в своем Telegram-канале сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По информации Хайруллина, права на игрока останутся у петербургского клуба. Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги Мичков провел в аренде в «Сочи». В 47 матчах нападающий записал на свой счет 41 очко (19 заброшенных шайб и 22 результативных передачи). Еще один матч в рамках сезона он сыграл за СКА.

В июне 2023 года «Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером первого номера драфта НХЛ. Кроме него, в первом раунде были задрафтованы еще трое россиян: Дмитрий Симашев, Даниил Бут и Михаил Гуляев.

По итогам минувшего сезона «Флайерс» не попали в плей-офф. В регулярном чемпионате команда заняла 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.

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      Андрей Стрельцов
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