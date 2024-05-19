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19:52, 19 мая 2024Спорт

Сборная США забросила Казахстану десять шайб на чемпионате мира

Сборная США со счетом 10:1 обыграла Казахстан на чемпионате мира по хоккею

Фото: David W Cerny / Reuters

Сборная США обыграла команду Казахстана на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Чехии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Американцы отправили в ворота соперника десять шайб, встреча завершилась со счетом 10:1. В составе победителей отличились Мэтт Болди, оформивший дубль, Брок Нельсон, Гэвин Бриндли, Люк Канин, Кевин Хейз, Джонни Годро и Брэди Ткачук, в активе которого хет-трик. Единственную шайбу у Казахстана забросил Алихан Омирбеков.

Это самая крупная победа на нынешнем чемпионате мира. Кроме того, матч между сборными США и Казахстана стал самым результативным в рамках этого турнира.

ЧМ-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Действующими чемпионами мира являются канадцы. Сборная России пропускает мировое первенство из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.

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      Андрей Стрельцов
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