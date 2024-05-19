Появились данные о состоянии премьера Словакии Фицо после покушения

Вице-премьер Словакии: жизни Фицо больше ничего не угрожает, прогноз позитивный

Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который пережил покушение, больше ничего не угрожает, врачи дают позитивный прогноз. Об этом во воскресенье, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера республики.

Ранее сообщалось, что иисатель Юрай Цинтула, стрелявший в Роберта Фицо, отправлен в СИЗО. Такое решение принял Специальный уголовный суд в городе Пезинок.

Покушение на премьера Словакии произошло в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Преступник выстрелил в Фицо несколько раз, политика госпитализировали и прооперировали. Глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток сообщил, что стрелявший выступал против прекращения правительством военных поставок Украине.