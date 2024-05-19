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21:21, 19 мая 2024Культура

Умер актер из мюзикла «Последнее испытание»

Актер театра «Поколение» Олег Зимин умер в возрасте 64 лет

Фото: David Tomaseti / Unsplash

Российский актер Олег Зимин умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в московском театре «Поколение».

Зимин работал в театре «Поколение» с 2006 года. «28 мая ему бы исполнилось 65 лет. Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Одним из ярких проектов актера был мюзикл «Последнее испытание», в нем он сыграл роль мага Пан-Салиана. Он также сыграл во множестве спектаклей, в том числе «Садко и Царевна Морская» и «Женитьба Бальзаминова».

Ранее актер, каскадер, поэт и прозаик Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет. В Союзе кинематографистов отметили, что последнее время артист тяжело болел и терял зрение.

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      Марина Совина
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