Экс-игрок «Барселоны» заключил контракт с девушкой о сексе при каждой встрече

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Марк Бартра заключил контракт со своей девушкой, при котором она обязана заниматься с ним сексом при каждой встрече. Об этом Джессика Гойкоэчеа рассказала El Periódico.

«Когда мы видимся, мы должны выполнять наши обязательства. А если в какой-то день мы устаем, на следующий — в два раза больше», — заявила Гойкоэчеа, добавив, что поддерживает молодого человека.

Бартра выступал за «Барселону» с 2010-го по 2016-й. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. В данный момент 33-летний защитник играет за испанский «Бетис».

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