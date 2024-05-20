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17:59, 20 мая 2024Спорт

Экс-игрок «Барселоны» заключил контракт с девушкой о сексе при каждой встрече

Марк Бартра

Марк Бартра. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Марк Бартра заключил контракт со своей девушкой, при котором она обязана заниматься с ним сексом при каждой встрече. Об этом Джессика Гойкоэчеа рассказала El Periódico.

«Когда мы видимся, мы должны выполнять наши обязательства. А если в какой-то день мы устаем, на следующий — в два раза больше», — заявила Гойкоэчеа, добавив, что поддерживает молодого человека.

Бартра выступал за «Барселону» с 2010-го по 2016-й. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. В данный момент 33-летний защитник играет за испанский «Бетис».

В октябре 2023-го бывший нападающий «Милана» швед Златан Ибрагимович сравнил секс и радость от забитых голов. Он заявил, что секс лучше футбола.

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      Анастасия Борисова
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