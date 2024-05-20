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10:51, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Налоговая заблокировала счета блогерши-иноагента из-за миллионного долга

ФНС заблокировала счета блогерши Белоцерковской из-за долга в 1,1 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российской блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом сообщает Shot в Telegram.

ФНС заблокировала счета Белоцерковской из-за неуплаты налогов. По данным источника, у блогерши накопился долг перед налоговой службой в размере 1,1 миллиона рублей.

В октябре 2023 года Белоцерковскую дважды штрафовали на 35 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Блогерша не сопроводила публикацию необходимой маркировкой, а также не предоставила необходимые отчеты о работе и финансировании в Минюст.

В феврале 2023 года Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии. Ее обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России. В течение пяти лет после отбытия наказания Белоцерковской запрещается администрировать интернет-ресурсы.

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