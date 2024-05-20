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11:04, 20 мая 2024Наука и техника

Названы сложности при эвакуации трофейной техники

«Известия»: трофейный Abrams эвакуировали с поля боя двумя тягачами

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Эвакуацию трофейного танка M1A1 Abrams с поля боя проводили при помощи двух тягачей. Сложности при вывозе трофеев из зоны проведения специальной военной операции назвал замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны генерал-майор Сергей Шаленый, пишут «Известия».

Отмечается, что перед каждой эвакуацией военные проводят инженерную разведку, определяя состояние машины, возможность ее вывоза и необходимые для этого средства. В процессе эвакуации военных прикрывают средства радиоэлектронной борьбы, которые мешают работе дронов противника. В публикации подчеркнули, что подготовка и сама эвакуация часто занимают несколько дней.

При эвакуации Leopard 2, который представили в ходе выставки трофейной техники на Поклонной горе, военные подорвали гусеничные ленты. Трансмиссия машины мешала вращению гусениц из-за поломки, поэтому танк эвакуировали на опорных катках.

Танк Abrams, который также привезли в Москву, эвакуировали двумя ремонтно-эвакуационными машинами. Противник не мог отвезти танк в свой тыл и наносил по нему удары, которые сильно повредили ходовую часть. Замначальника ГАБТУ отметил, что все военнослужащие, которые принимали участие в работах, представили к государственным наградам.

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Ранее в мае военный аналитик Игорь Коротченко сообщил, что выставка трофеев в Москве демонстрирует несостоятельность Вооруженных сил Украины на поле боя. Он подчеркнул, что даже современная техника Запада не позволит Киеву добиться успехов.

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