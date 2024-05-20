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00:19, 21 мая 2024Бывший СССР

Зеленский высказался о заявлениях республиканцев по помощи Киеву

Зеленский: некоторые заявления республиканцев в США вызывают беспокойство
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kyrylo Chubotin / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что некоторые заявления со стороны Республиканской партии США относительно помощи Киеву вызывают беспокойство. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Я не верю в то, что республиканцы против поддержки Украины, но некоторые сообщения, которые идут с их стороны, вызывают беспокойство», — высказался он изданию.

Глава Украины предложил союзникам сбивать российские ракеты над территорией Украины без вовлечения НАТО в конфликт. Он считает, что участие истребителей НАТО в отражении атак российских ракет якобы не будет считаться вовлеченностью альянса в конфликт.

По мнению Зеленского, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно по меньшей мере «120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе». Кроме того, политик подчеркнул, что каждое решение западных союзников Украины по предоставлению военной помощи принимается с опозданием на год.

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      Марина Совина
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