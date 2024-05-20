Зеленский призвал НАТО сбивать воздушные цели над Украиной

Зеленский: если страны НАТО не могут поставить самолеты, пусть сбивают цели

Страны НАТО должны сбивать воздушные цели над Украиной, если они не могут поставить самолеты Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Зеленский прокомментировал призыв к западным союзникам поставить Киеву 120-130 самолетов. Он добавил, что если страны НАТО не могут предоставить авиацию, они должны непосредственно оказывать помощь Украине.

«Поднимайте самолеты в воздух, пусть сбивают цели», — заявил украинский президент. Он добавил, что альянс должен рассматривать возможность прямой помощи Киеву.

Ранее Зеленский потребовал 120-130 самолетов для закрытия потребности в авиации. Он понадеялся, что самолеты прибудут на Украину и будут использованы как можно скорее.