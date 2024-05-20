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20:56, 20 мая 2024Бывший СССР

Зеленский призвал НАТО сбивать воздушные цели над Украиной

Зеленский: если страны НАТО не могут поставить самолеты, пусть сбивают цели

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Страны НАТО должны сбивать воздушные цели над Украиной, если они не могут поставить самолеты Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Зеленский прокомментировал призыв к западным союзникам поставить Киеву 120-130 самолетов. Он добавил, что если страны НАТО не могут предоставить авиацию, они должны непосредственно оказывать помощь Украине.

«Поднимайте самолеты в воздух, пусть сбивают цели», — заявил украинский президент. Он добавил, что альянс должен рассматривать возможность прямой помощи Киеву.

Ранее Зеленский потребовал 120-130 самолетов для закрытия потребности в авиации. Он понадеялся, что самолеты прибудут на Украину и будут использованы как можно скорее.

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      Юрий Леонов
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