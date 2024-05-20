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11:05, 20 мая 2024Путешествия

Россияне массово устремились в три города популярной азиатской страны

Россияне массово устремились в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай

Фото: Alfred Cheng Jin / Reuters

Российские туристы массово устремились в Китай, проявляя особый интерес к трем городам популярной азиатской страны. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс. Путешествия», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, наибольшее внимание россиян приковано к поездкам в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. Средняя цена ночи в Пекине составляет 12,3 тысячи рублей, в Гуанчжоу — 12,2 тысячи рублей, а в Шанхае — 14,2 тысячи рублей. Также популярностью у соотечественников пользуются Гонконг и Санья.

«С начала июня в Китае начинается высокий сезон — это лучшее время для поездок в страну. Цена на авиабилет Москва — Пекин на начало июня начинается от 16,6 тысячи рублей в одну сторону», — говорится в сообщении.

Ранее Китай запустил безвизовый режим для иностранцев, которые прибывают в страну в составе туристических групп на круизных лайнерах. С 15 мая туристы этого типа могут переходить границы в портах и оставаться в КНР без визы в течение 15 дней. Нововведение действует в таких городах, как Шанхай, Гуанчжоу, Санья, Тяньцзинь, Далянь, Ляньюньган, Вэньчжоу, Бэйхай.

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      Марк Успенский
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