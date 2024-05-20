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13:51, 20 мая 2024Спорт

Российская волейболистка пожаловалась на сервис в США

Волейболистка Анна Лазарева: в США ни разу не получила хорошего обслуживания

Фото: Mariusz Palczynski / Mpaimages.C / Globallookpress.com

Российская волейболистка Анна Лазарева пожаловалась на уровень сервиса в США. Ее слова приводит Sports.

«Мне тяжело свыкнуться с этими бесконечными налогами. Покупаешь кофе, а тебе в чек вписывают еще и налог. Плюс чаевые надо добавить! И у тебя выбор не "платить или не платить", а "15, 20 или 25 процентов". Ребята, куда? Абсолютно тот же кофе, что и везде», — рассказала спортсменка. Она отметила, что при этом ни разу в Америке не получила хорошего обслуживания в ресторане, чтобы самой захотелось оставить чаевые.

С февраля 2024-го Лазарева выступает за американский клуб «Атланта Вайб». 27-летняя волейболистка является бронзовым призером кубка мира-2019 и трехкратной чемпионкой России в составе московского «Динамо». Также в ее активе золота чемпионата Турции-2023 вместе с «Фенербахче».

Ранее футболист «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал уровень сервиса в России. Вратарь поделился, что, когда поднимался на водопад в США, там на каждом уровне высоты были чистые туалеты. «Если бы это было в России, у нас больше людей летало бы на Алтай и Камчатку», — заключил он.

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      Дарья Коршунова
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