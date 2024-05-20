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18:23, 20 мая 2024Спорт

Усик возглавил рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий

The Ring: Усик возглавил рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий
Александр Усик

Александр Усик . Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Украинский тяжеловес Александр Усик возглавил рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщает The Ring.

Спортсмен опередил абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе японца Наою Иноуэ. На третьем месте расположился американец Теренс Кроуфорд. Лучшим из россиян в списке стал Артур Бетербиев, который занимает пятое место. На шестом находится его соотечественник Дмитрий Бивол.

В ночь на 19 мая Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и одной ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.

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      Анастасия Борисова
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