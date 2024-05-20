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12:31, 20 мая 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о возвращении инструкторов ВСУ в страны НАТО

Захарова: страны НАТО уже получают обратно военных инструкторов с Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Некоторые страны НАТО, отправившие своих военных инструкторов на Украину, уже получают их обратно. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны Запада уже отправили на Украину своих военных инструкторов. При этом она подчеркнула, что за их гибель они ответственность не берут.

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что планы НАТО по помощи Украине, которые альянс обсудит на следующем саммите в Вашингтоне, не предполагают отправки военных сил. При этом отмечается, что эта ситуация может измениться из-за внешних условий.

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      Александр Курбатов
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