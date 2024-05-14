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17:20, 14 мая 2024Мир

Стало известно о дискуссиях НАТО по отправке войск на Украину

FAZ: планы НАТО по помощи Украине не предполагают отправку военных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Планы НАТО по помощи Украине, которые будут обсуждаться на следующем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, не предполагают отправки военных сил, но при этом нынешняя ситуация может измениться из-за внешних условий. Об этом со ссылкой на документ с предложениями от западных и украинских представителей сообщает FAZ.

«Что касается непосредственного размещения союзных войск, то в представленной концепции, с одной стороны, говорится, что предлагаемые меры не требуют, чтобы сухопутные силы НАТО "действовали на Украине или напрямую обеспечивали российские силы". С другой стороны, ничто не должно быть "вынесено за рамки обсуждения"», — говорится в тексте публикации.

Отмечается, что данные меры будут предложены для открытого обсуждения в рамках «усиления сдерживания России». При этом подчеркивается, что отдельные члены НАТО «могли бы разместить инструкторов или ремонтные подразделения» на территории Украины.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае поражения Киева в противостоянии с российскими войсками будет бессмысленно тратить силы и средства на восстановление Украины.

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      Виктория Кондратьева
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