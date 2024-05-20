Запретившего футболистам нецензурно ругаться тренера удалили за мат

Тренера «Алании» Калешина удалили за мат в матче против «СКА-Хабаровска»

Главный тренер владикавказской «Алании» Евгений Калешин, запретивший футболистам своей команды нецензурно выражаться, был удален за мат в матче Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Специалист получил красную карточку на 28-й минуте. Встреча завершилась победой «Алании» со счетом 1:0.

В апреле 2023 года Калешин, в тот момент возглавлявший «Акрон», рассказал, что борется с ненормативной лексикой в команде. Он заявил, что штрафы составляют тысячу рублей за каждое матерное слово. Позднее полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани подтвердил, что наказание распространяется и на новую команду.

После 33 матчей «Алания» занимает девятое место в Первой лиге, набрав 46 очков. Лидирует «Махачкала», в активе которой 61 очко.