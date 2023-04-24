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14:23, 24 апреля 2023Спорт

Тренер российского футбольного клуба рассказал о штрафах для игроков за мат

Главный тренер клуба ФНЛ «Акрон» Калешин рассказал, что ввел в команде штрафы за мат

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Акрон» Евгений Калешин рассказал, что борется с ненормативной лексикой в команде. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, он ввел штрафы для игроков и тренеров за мат. «Сказал слово на "б" в тренировочном процессе — 1000 рублей. У меня тоже есть этот грех, не сдержан на язык. Несколько раз платил», — заявил Калешин.

Наставник российской команды также рассказал о других штрафах в «Акроне». «У нас все в пропорции от зарплаты. Самый крупный — 10 процентов от оклада за несоблюдение жирового компонента. Опозданий на тренировку у нас вроде не было. Там, кажется, 3000 рублей. Столько же стоит желтая карточка за неспортивное поведение», — добавил Калешин.

19 апреля тольяттинский «Акрон» пробился в первый этап финала Пути регионов Кубка России. Команда дома обыграла московский «Спартаком» со счетом 2:1.

Алексей Гусев
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