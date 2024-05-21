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14:55, 21 мая 2024Наука и техника

Полковник рассказал о принципе работы «костюмов-невидимок» российских военных

Полковник Кошкин: «костюмы-невидимки» защищают российских бойцов от ИК-излучения
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: HiderX

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал о принципе работы «костюмов-невидимок», используемых российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО). В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что эта технология защищает бойцов от инфракрасного (ИК) излучения.

Ранее сообщалось, что новейшие маскировочные «костюмы-невидимки» спасли группу российских военных в зоне СВО при обстреле бойцов армии Украины. Отмечалось, что пятеро военнослужащих около трех дней пробыли в убежище под обстрелом украинских военных. Благодаря «костюмам-невидимкам» солдаты смогли спастись от дронов и выбраться в более безопасное место.

«Это такой плащ, который имеет соответствующие отражательные свойства, находящиеся в ткани, не позволяющей дронам видеть в прицеле объект. Наши ребята проявили выдержку, потом с помощью плащей они смогли обмануть операторов дронов и выйти из зоны поражения», — рассказал Кошкин, подчеркнув, что подобные «плащи» защищают от инфракрасного излучения.

Он также рассказал о принципе экранирования, заложенном в подобной технологии. «Вы отражаете луч солнца и освещаете часть, которая вам нужна. То же самое происходит с облучением местности с дрона, который отражается и при котором не достигается никакой эффект, лучи уходят, рассеиваются в этом отражении», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

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В конце марта стало известно, что на передовой в зоне СВО появились российские «костюмы-невидимки». В компании-разработчике HiderX добавили, что камуфлирующий эффект костюма обеспечивается использованием обработанной структурированной ткани.

«Костюм эффективно маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения», — объясняли в компании.

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      Кирилл Садовский
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