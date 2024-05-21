«Костюмы-невидимки» спасли российских солдат при обстреле ВСУ

Бойцов ВС РФ, просидевших три дня под обстрелом ВСУ, спасли «костюмы-невидимки»

Новейшие маскировочные «костюмы-невидимки» спасли группу российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) при обстреле бойцов армии Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика изделий HiderX.

Утверждается, что группа около трех дней находилась в убежище под обстрелом украинских военных. Благодаря «костюмам-невидимкам» солдаты смогли спастись от дронов и выбраться в более безопасное место.