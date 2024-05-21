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09:13, 21 мая 2024Наука и техника

«Костюмы-невидимки» спасли российских солдат при обстреле ВСУ

Бойцов ВС РФ, просидевших три дня под обстрелом ВСУ, спасли «костюмы-невидимки»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новейшие маскировочные «костюмы-невидимки» спасли группу российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) при обстреле бойцов армии Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика изделий HiderX.

Утверждается, что группа около трех дней находилась в убежище под обстрелом украинских военных. Благодаря «костюмам-невидимкам» солдаты смогли спастись от дронов и выбраться в более безопасное место.

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