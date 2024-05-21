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09:08, 21 мая 2024Наука и техника

Илон Маск получил разрешение чипировать еще одного человека

WSJ: в США разрешили Neuralink чипировать второго пациента

Фото: Faye Sadou/ imago-images.de / Globallookpress.com

Принадлежащий Илону Маску стартап Neuralink получил разрешение на вживление мозгового импланта второму пациенту. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Разрешение на чипирование выдало Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США. Журналисты газеты обратились в организацию за комментарием, однако в FDA отказались раскрывать частную информацию. В Neuralink также проигнорировали запрос издания.

Журналисты WSJ напомнили, что компания Илона Маска продолжает наблюдать технические проблемы с контактами импланта, которые отходят от мозга. В этом случае эффективность передачи данных на имплант снижается. В середине мая источники Reuters рассказали, что Neuralink наблюдает это проблему в течение многих лет.

Первым чипированным Neuralink пациентом оказался 29-летний американец Нолан Арбо, который был парализован ниже шеи после неудачного прыжка в воду. Арбо рассказал, что чипирование изменило его жизнь.

В середине мая стартап Neuralink начал принимать заявки от желающих чипироваться людей. По словам владельца компании Илона Маска, имплант даст возможность человеку управлять смартфоном и компьютером силой мысли.

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      Андрей Ставицкий
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