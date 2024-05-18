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06:30, 18 мая 2024Наука и техника

Илон Маск захотел чипировать еще одного человека

Стартап Neuralink начал искать еще одного кандидата для чипирования

Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress.com

Стартап Neuralink, принадлежащий Илону Маску, начал принимать заявки от желающих чипироваться людей. Об этом предприниматель заявил в своем X.

«Neuralink принимает заявки на второго участника программы», — сообщил Маск. По его словам, еще один чипированный доброволец получит кибернетический мозговой имплант «Телепатия», с которым сможет управлять смартфоном и компьютером силой мысли.

Также владелец Tesla и SpaceX подчеркнул, что первый чипированный человек — 29-летний американец Нолан Арбо — хорошо себя чувствует и наслаждается жизнью. «Звучит музыкальная тема напарника полицейского-киборга», — отреагировал на пост Маска чипированный Арбо, вероятно, намекая на посвященный роботу-полицейскому фильм «Робокоп».

Чипированный компанией Маска Нолан Арбо был парализован ниже шеи после неудачного прыжка в воду. Доброволец проекта заявил, что нейронный интерфейс изменил его жизнь — позволил полноценно пользоваться интернетом, публиковать сообщения в социальных сетях, играть в игры.

В середине мая источники Reuters рассказали, что Neuralink давно борется с проблемой отходящих от мозга пациента контактов импланта. С похожей проблемой также столкнулся первый чипированный человек Нолан Арбо.

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      Андрей Ставицкий
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