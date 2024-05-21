Еще одна пара российских фигуристов сменит гражданство

Фигуристы Гейниш и Чигирев подали документы на переход в сборную Узбекистана

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев сменят спортивное гражданство. Об этом стало известно ТАСС.

«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан», — заявил источник агентства, добавив, что пара уже подала необходимые для перехода документы.

Гейниш и Чигирев образовали дуэт в 2022 году. Вместе они были призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами мемориала Панина-Коломенкина. Пара занимается под руководством тренера Нины Мозер.

Ранее гражданство сменил еще ряд российских фигуристов. С мая 2023 года танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин представляют сборную Грузии, за которую также выступает Анастасия Губанова. Владимир Самойлов катается за Польшу, Софья Самоделкина вскоре сможет принять участие в турнирах под флагом Казахстана.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не могут принимать участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.