Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:00, 21 мая 2024Из жизни

Лисенок застрял в сливном отверстии раковины

В Великобритании спасли лисенка, который застрял в сливном отверстии раковины

Фото: @southessexwildlife

В Великобритании лисенка спасли после того, как его голова застряла в сливном отверстии раковины. Об этом сообщает BBC News.

Случай произошел на одном из придомовых участков города Базилдон в графстве Эссекс. Раковина оказалась в саду после того, как владельцы участка разобрали гараж и оставили некоторые предметы лежать на траве. Через некоторое время они заметили, что в сливном отверстии застрял лисенок. Животное выбилось из сил в попытках освободиться из ловушки. Не сумев помочь лисенку самостоятельно, хозяева раковины позвонили спасателям.

Через несколько часов на место прибыл специалист из ветеринарной клиники для диких животных. Он сумел вытащить голову лисенка из сливного отверстия. «Как бы странно это ни звучало, мы на самом деле несколько раз проводили подобные спасательные операции, и с небольшой помощью и осторожным загибанием ушей [нам] удалось освободить его», — прокомментировали успешное спасение в клинике.

После этого лисенка забрали в ветлечебницу. Его лечили антибиотиком из-за отека лап и сделали рентгеновский снимок, чтобы убедиться, что все его кости в порядке. После этого животное выпустили в том же саду, где нашли.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Ранее сообщалось, что в Великобритании дикая лиса украла смартфон у сотрудника Королевского общества защиты животных от жестокого обращения и сняла себя на видео. Инцидент произошел в деревне Багшот, куда приехал сотрудник службы после сообщения о лисе с травмированной лапой.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Выдающийся российский ученый получил 14 лет колонии за госизмену. В его деле может быть замешан Китай

      Россиянину дали 14 лет за сексуальное насилие над двумя маленькими девочками

      В Финляндии предложили отказаться от «царской» железнодорожной колеи

      На Украине депутаты заблокировали трибуну и сорвали заседание Рады

      В Бельгии построят мегафабрику по производству спутников

      Прогноз сбора пшеницы в России понизили из-за непогоды

      Российского боксера заподозрили в создании банды нападавших на людей подростков

      Чемпион мира по футболу завершит карьеру после Евро-2024

      Российский футболист выразил готовность отказаться от гражданства Украины

      Мишустин раскритиковал возрожденную Volga из-за китайского руля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше