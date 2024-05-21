Лисенок застрял в сливном отверстии раковины

В Великобритании спасли лисенка, который застрял в сливном отверстии раковины

В Великобритании лисенка спасли после того, как его голова застряла в сливном отверстии раковины. Об этом сообщает BBC News.

Случай произошел на одном из придомовых участков города Базилдон в графстве Эссекс. Раковина оказалась в саду после того, как владельцы участка разобрали гараж и оставили некоторые предметы лежать на траве. Через некоторое время они заметили, что в сливном отверстии застрял лисенок. Животное выбилось из сил в попытках освободиться из ловушки. Не сумев помочь лисенку самостоятельно, хозяева раковины позвонили спасателям.

Через несколько часов на место прибыл специалист из ветеринарной клиники для диких животных. Он сумел вытащить голову лисенка из сливного отверстия. «Как бы странно это ни звучало, мы на самом деле несколько раз проводили подобные спасательные операции, и с небольшой помощью и осторожным загибанием ушей [нам] удалось освободить его», — прокомментировали успешное спасение в клинике.

После этого лисенка забрали в ветлечебницу. Его лечили антибиотиком из-за отека лап и сделали рентгеновский снимок, чтобы убедиться, что все его кости в порядке. После этого животное выпустили в том же саду, где нашли.

Ранее сообщалось, что в Великобритании дикая лиса украла смартфон у сотрудника Королевского общества защиты животных от жестокого обращения и сняла себя на видео. Инцидент произошел в деревне Багшот, куда приехал сотрудник службы после сообщения о лисе с травмированной лапой.

