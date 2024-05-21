Медведев: Россия запомнит участвующие во встрече по Украине нейтральные страны

Участие нейтральных стран в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине будет означать их «отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима». О последствиях встречи предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х.

При этом он подчеркнул, что нейтральным странам приходится откликаться на приглашение, «чтобы не портить отношения с крупными игроками». «Какие бы благие намерения они ни имели в виду, в конечном итоге они будут играть по правилам, установленным неонацистами в Киеве», — заявил Медведев.

По словам политика, это ему напомнило попытку руководителя резидентуры Управления стратегических служб США Аллена Даллеса заключить сепаратный мир с нацистами в 1945 году в швейцарском Берне. Он отметил, что нейтральные страны должны понимать, что Россия запомнит и оценит их участие в конференции и в будущем подобные действия обязательно повлияют на отношение Москвы к ним.

Медведев также заявил, что результаты конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии, будут недействительными.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит проводится с одной целью — подтвердить легитимность украинского президента Владимир Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.

Конференция по урегулированию конфликта Украине без участия России пройдет 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Среди участников в правительстве Швейцарии также назвали государства, входящие в состав БРИКС.