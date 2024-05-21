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10:23, 21 мая 2024Мир

МИД России разочаровался итогами голосования в СБ ООН по космосу

Захарова: Россия разочарована итогами голосования СБ ООН по космосу

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россия разочарована итогами голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН по совместной с Китаем резолюции, касающейся неразмещения оружия в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Результаты голосования по внесенному Россией при соавторстве Китая на рассмотрение СБ ООН проекту резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и космической безопасности вызывают разочарование», — передает агентство.

Дипломат отметила, что США и их союзники проголосовали против российско-китайской инициативы. По ее мнению, это решение демонстрирует их «истинные приоритеты в космической области», которые нацелены на превращение космического пространства в «арену военной конфронтации».

Захарова также добавила, что действия США и их союзников способствуют гонке вооружений в космосе. Результаты голосования в СБ ООН показывают, что «очередная возможность предотвратить эту гонку упущена».

25 апреля Захарова объяснила причину наложения Россией вето на проект резолюции об оружии в космосе, предложенный США и Японией. Решение было принято из-за отказа Вашингтона и Токио учесть инициированные Москвой и Пекином поправки. Кроме того, США пытались через резолюцию создать новые обязательства в этой сфере.

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      Дарья Устьянцева
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